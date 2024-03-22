Жаклен прокомментировал победу с шестью промахами в масс-старте на чемпионате Франции

Французский биатлонист Эмильен Жаклен прокомментировал свою победу в масс-старте на чемпионате Франции. По ходу гонки спортсмен допустил шесть промахов, однако финишировал первым с преимуществом в почти две минуты над ближайшим соперником.

«Мне очень приятно выступать на чемпионате Франции, в последний раз я участвовал в нём несколько лет назад. Стрельба была не очень хорошей, но, к счастью, это не Кубок мира, хотя после чемпионата мира моя форма улучшилась и сохранилась до сих пор. Я лучше справляюсь с гонками и продолжаю выкладываться», — приводит слова Жаклена Le Dauphine.

Биатлон. Чемпионат Франции

Мужчины. Масс-старт

1. Эмильен Жаклен (Франция) — 42.14,1 (шесть промахов).

2. Матьё Гарсия (Франция) — отставание 1.55,7 (2).

3. Антонен Гигонна (Франция) + 2.23,8 (5).