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Жаклен прокомментировал победу с шестью промахами в масс-старте на чемпионате Франции

Жаклен прокомментировал победу с шестью промахами в масс-старте на чемпионате Франции
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Французский биатлонист Эмильен Жаклен прокомментировал свою победу в масс-старте на чемпионате Франции. По ходу гонки спортсмен допустил шесть промахов, однако финишировал первым с преимуществом в почти две минуты над ближайшим соперником.

«Мне очень приятно выступать на чемпионате Франции, в последний раз я участвовал в нём несколько лет назад. Стрельба была не очень хорошей, но, к счастью, это не Кубок мира, хотя после чемпионата мира моя форма улучшилась и сохранилась до сих пор. Я лучше справляюсь с гонками и продолжаю выкладываться», — приводит слова Жаклена Le Dauphine.

Биатлон. Чемпионат Франции
Мужчины. Масс-старт

1. Эмильен Жаклен (Франция) — 42.14,1 (шесть промахов).
2. Матьё Гарсия (Франция) — отставание 1.55,7 (2).
3. Антонен Гигонна (Франция) + 2.23,8 (5).

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