В Тюмени отменены гонки чемпионата России по биатлону в связи с событиями в Подмосковье

В нынешние выходные запланированные в Тюмени биатлонные гонки не состоятся. Причиной этому стали трагические события в Подмосковье.

«В связи с трагическими событиями в Подмосковье все спортивные и физкультурные мероприятия на территории Тюменской области 23 и 24 марта отменяются! Спринты у мужчин и женщин и гонки преследования у мужчин и женщин, запланированные в рамках Альфа-Банк чемпионата России по биатлону на субботу и воскресенье, в эти дни не состоятся.

О возможных дальнейших изменениях расписания соревнований будет объявлено дополнительно», — говорится в сообщении Союза биатлонистов России.

Вчерашним вечером, 22 марта, в СМИ появилась информация, что в концертном зале «Крокус Сити Холл», расположенном рядом с МКАДом в Красногорске, произошла стрельба и прогремел взрыв. Сообщалось о нескольких десятках пострадавших.

Ранее в Тюмени были отменены все развлекательные мероприятия.