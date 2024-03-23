СБР опубликовал изменённое расписание Чемпионата России по биатлону в Тюмени

Союз биатлонистов России (СБР) опубликовал новое расписание Альфа-Банк Чемпионата России по биатлону в Тюмени.

25 марта, 09:00 – Спринт, мужчины

25 марта, 12:00 – Спринт, женщины

26 марта, 09:00 – Гонка преследования, мужчины

26 марта, 12:00 – Гонка преследования, женщины

28 марта, 09:00 – Смешанная эстафета

28 марта, 12:00 – Одиночная смешанная эстафета

30 марта, 09:00 – Эстафета, женщины

30 марта, 12:00 – Масстарт, мужчины

31 марта, 09:00 – Масстарт, женщины

31 марта, 12:00 – Эстафета, мужчины

Ранее запланированные в Тюмени биатлонные гонки отменили из-за трагических событий в Подмосковье.

Вчерашним вечером, 22 марта, в СМИ появилась информация, что в концертном зале «Крокус Сити Холл», расположенном рядом с МКАДом в Красногорске, произошла стрельба и прогремел взрыв. Сообщалось о нескольких десятках пострадавших.