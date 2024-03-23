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СБР опубликовал изменённое расписание Чемпионата России по биатлону в Тюмени

СБР опубликовал изменённое расписание Чемпионата России по биатлону в Тюмени
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Союз биатлонистов России (СБР) опубликовал новое расписание Альфа-Банк Чемпионата России по биатлону в Тюмени.

  • 25 марта, 09:00 – Спринт, мужчины
  • 25 марта, 12:00 – Спринт, женщины
  • 26 марта, 09:00 – Гонка преследования, мужчины
  • 26 марта, 12:00 – Гонка преследования, женщины
  • 28 марта, 09:00 – Смешанная эстафета
  • 28 марта, 12:00 – Одиночная смешанная эстафета
  • 30 марта, 09:00 – Эстафета, женщины
  • 30 марта, 12:00 – Масстарт, мужчины
  • 31 марта, 09:00 – Масстарт, женщины
  • 31 марта, 12:00 – Эстафета, мужчины

Ранее запланированные в Тюмени биатлонные гонки отменили из-за трагических событий в Подмосковье.

Вчерашним вечером, 22 марта, в СМИ появилась информация, что в концертном зале «Крокус Сити Холл», расположенном рядом с МКАДом в Красногорске, произошла стрельба и прогремел взрыв. Сообщалось о нескольких десятках пострадавших.

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