СБР опубликовал изменённое расписание Чемпионата России по биатлону в Тюмени
Союз биатлонистов России (СБР) опубликовал новое расписание Альфа-Банк Чемпионата России по биатлону в Тюмени.
- 25 марта, 09:00 – Спринт, мужчины
- 25 марта, 12:00 – Спринт, женщины
- 26 марта, 09:00 – Гонка преследования, мужчины
- 26 марта, 12:00 – Гонка преследования, женщины
- 28 марта, 09:00 – Смешанная эстафета
- 28 марта, 12:00 – Одиночная смешанная эстафета
- 30 марта, 09:00 – Эстафета, женщины
- 30 марта, 12:00 – Масстарт, мужчины
- 31 марта, 09:00 – Масстарт, женщины
- 31 марта, 12:00 – Эстафета, мужчины
Ранее запланированные в Тюмени биатлонные гонки отменили из-за трагических событий в Подмосковье.
Вчерашним вечером, 22 марта, в СМИ появилась информация, что в концертном зале «Крокус Сити Холл», расположенном рядом с МКАДом в Красногорске, произошла стрельба и прогремел взрыв. Сообщалось о нескольких десятках пострадавших.
Комментарии