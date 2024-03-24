Йеспер Нелин и Эльвира Эберг победили в масс-стартах на чемпионате Швеции

Сегодня, 24 марта, в рамках чемпионата Швеции по биатлону прошли масс-старты. Среди мужчин лучшим стал олимпийский чемпион и чемпион мира в эстафетах Йеспер Нелин, у женщин первой к финишу пришла шведская биатлонистка Эльвира Эберг.

Йеспер Нелин прошёл дистанцию за 42.11,8 с двумя промахами на огневых рубежах. Вторым стал Виктор Брандт, который с тремя промахами уступил сопернику 14,6 секунды. Замкнул тройку лидеров олимпийский чемпион Себастиан Самуэльссон: он проиграл Нелину 59,2 секунды, допустив шесть промахов.

Эльвира Эберг в женской гонке финишировала с тремя промахами и преимуществом в 25,1 секунды. Второе место в масс-старте заняла двукратная олимпийская чемпионка Ханна Эберг с четырьмя промахами на стрельбе, а третьей стала Мона Брорссон (+34,2, один промах).