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Халили — о победе в спринте: когда мне сказали, что проигрываю секунду, успокоился

Халили — о победе в спринте: когда мне сказали, что проигрываю секунду, успокоился
Карим Халили
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Обладатель золотой медали спринтерской гонки в рамках Альфа-Банк чемпионата России по биатлону — 2024 в Тюмени Карим Халили поделился впечатлениями относительно выступления на соревнованиях. Биатлонист, представляющий Москву, преодолел дистанцию за 25.33,7 секунды и не допустил ни одного промаха.

«Когда мне сказали, что проигрываю секунду, я немного подуспокоился. В первой части гонки я планировал пройти с запасом, а уже во второй добавить. По ощущениям думал, что много не проиграю.

Мы привыкли бегать по морозам, по жёсткой трассе. Сегодня всё совершенно по-другому. Начиная с запасом, скольжение становится гораздо тупее, и особо добавить не получается», — сказал он в эфире «Матч ТВ».

Биатлон. Чемпионат России по биатлону — 2024. Спринт. Мужчины. Результаты:

1. Карим Халили (Москва) — 25:33,7 секунды (0).
2. Пётр Пащенко (ХМАО-Югра) +7,5 секунды отставания (0).
3. Ильназ Мухамедзянов (Республика Удмуртия) +15,9 (0).
4. Александр Корнев (Республика Удмуртия) +16,6 (1).
5. Иван Колотов (Пермский край) +32,1 (0).
6. Даниил Серохвостов (Новосибирская область) +34,8 (1).

Биатлон. Чемпионат России-2024. Тюмень
Мужчины. Спринт 10 км
25 марта 2024, понедельник. 09:00 МСК
Окончено
1
Саид Каримулла Халили
Москва
25:33.7
2
Пётр Пащенко
ХМАО-Югра
+7.5
3
Ильназ Мухамедзянов
Удмуртская Республика
+14.6
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