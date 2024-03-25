Халили — о победе в спринте: когда мне сказали, что проигрываю секунду, успокоился

Обладатель золотой медали спринтерской гонки в рамках Альфа-Банк чемпионата России по биатлону — 2024 в Тюмени Карим Халили поделился впечатлениями относительно выступления на соревнованиях. Биатлонист, представляющий Москву, преодолел дистанцию за 25.33,7 секунды и не допустил ни одного промаха.

«Когда мне сказали, что проигрываю секунду, я немного подуспокоился. В первой части гонки я планировал пройти с запасом, а уже во второй добавить. По ощущениям думал, что много не проиграю.

Мы привыкли бегать по морозам, по жёсткой трассе. Сегодня всё совершенно по-другому. Начиная с запасом, скольжение становится гораздо тупее, и особо добавить не получается», — сказал он в эфире «Матч ТВ».

Биатлон. Чемпионат России по биатлону — 2024. Спринт. Мужчины. Результаты:

1. Карим Халили (Москва) — 25:33,7 секунды (0).

2. Пётр Пащенко (ХМАО-Югра) +7,5 секунды отставания (0).

3. Ильназ Мухамедзянов (Республика Удмуртия) +15,9 (0).

4. Александр Корнев (Республика Удмуртия) +16,6 (1).

5. Иван Колотов (Пермский край) +32,1 (0).

6. Даниил Серохвостов (Новосибирская область) +34,8 (1).