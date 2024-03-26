Шевнина: если зовёте белорусов на чемпионат России, должны хотя бы гимн подготовить

Российская биатлонистка Полина Шевнина, выступающая за команду Московской области, выразила мнение, что организаторы Альфа‑Банк чемпионата России по биатлону должны хотя бы включать гимн Беларуси в случае победы белорусских спортсменов на соревнованиях.

Шевнина заняла второе место в гонке преследования на чемпионате России в Тюмени, победу в этой гонке одержала белорусская спортсменка Анна Сола. Так как биатлонисты из Беларуси выступают на соревнованиях вне зачёта, Шевнина получила золотую медаль по итогам гонки.

«Чувства двоякие. Нет до конца удовлетворения, что я стала победительницей. Если говорить про зачёт чемпионата России — да, тут бесспорно, у нас же не Кубок Содружества. В целом Аня — большая молодец. Аня — чемпионка гонки, а я чемпионка России. Можно как‑то выкрутиться из этой ситуации, в Златоусте получилось же. Хотя бы гимн включить. Раз вы зовёте белорусов, вы знаете, что они могут заезжать в призы, то, считаю, должен быть сделан двойной комплект медалей. Я уважаю белорусов, но и у нас не должны отбирать медали. И они молодцы, и мы молодцы — надо всем», — приводит слова Шевниной «Матч ТВ».