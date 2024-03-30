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Команда ХМАО-Югры выиграла женскую эстафету на чемпионате России по биатлону

Сегодня, 30 марта, в Тюмени в рамках чемпионата России по биатлону прошла женская эстафета. Победу в гонке одержала первая команда ХМАО-Югры, в состав которой входили Елизавета Каплина, Ксения Довгая, Екатерина Носкова и Кристина Резцова. Спортсменки прошли дистанцию с 11 дополнительными патронами.

Вторыми к финишу пришли спортсменки из первой сборной Тюменской области, который проиграли победительницам 24,2 секунды с шестью дополнительными патронами. Замкнули тройку лидеров представительницы Московской области (+57,7; 10 дополнительных патронов).

Биатлон. Чемпионат России. Тюмень

Женская эстафета 4х6 км. Результаты

1. ХМАО-Югра — 1 (Елизавета Каплина, Ксения Довгая, Екатерина Носкова, Кристина Резцова) — 1:11.50,2 (0+11).

2. Тюменская область — 1 (Ксения Шнейдер, Екатерина Фролова, Ульяна Нигматуллина, Виктория Сливко) — отставание 24,2 секунды (0+6).

3. Московская область (Амина Иванова, Полина Шевнина, Кристина Павлушина, Анастасия Гореева) +57,7 (0+10).