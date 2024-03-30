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Резцова: этот сезон — самый тяжёлый на моей памяти эмоционально и физически

Резцова: этот сезон — самый тяжёлый на моей памяти эмоционально и физически
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Российская биатлонистка Кристина Резцова, призёр Олимпийских игр 2022 года, поделилась эмоциями от сезона-2023/2024.

«Этот сезон — самый тяжёлый на моей памяти эмоционально и физически. То, что на чемпионате России я пока что после четырёх гонок с четырьмя медалями, — это лучшее, что могло случиться.

Планы на следующий сезон? Пока надо добегать этот, потому что со здоровьем не всё в порядке было, это очень морально выбило, скажем так, в этом сезоне. Поэтому пока в ближайших планах — чемпионат завершится, посмотрю, будут ли силы на Кубок Содружества, и дальше надо хорошенько отдохнуть, чтобы набраться сил, чтобы работать уже от и до начиная с мая месяца и как минимум на ближайшие два года зарядиться энергией», — приводит слова Резцовой ТАСС.

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