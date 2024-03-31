Гараничев о том, что его называют невезучим: вряд ли олимпийские призёры бывают такими

Бронзовый призёр Олимпийских игр 2014 года российский биатлонист Евгений Гараничев высказался о том, что его называют невезучим спортсменом.

«Бывают невезучие спортсмены олимпийскими призерами или победителями этапов Кубка мира? В первую очередь, вспоминают, как опаздывал на гонки? Посмотрите статистику. Сколько гонок я пробежал, и сколько таких случаев было. Было, по-моему, два-три таких момента. И то в одном, где я палки забыл, я стартовал хоть и с опозданием. Я знаю, кто обо мне так говорит, пусть он на себя посмотрит со стороны. А потом обсуждает. Могу сказать, что этим эпизодам с опозданиями не придавал особого значения? Это неприятно. Но обвинять меня в чем-то, преподносить так, что я невезучий… Если этому человеку нравится так говорить, пусть говорит. Как говорится, собака лает, караван идет. Я же пытаюсь смотреть на такие вещи с улыбкой, абстрагироваться и просто показывать свой уровень», — приводит слова Гараничева «Российская газета».