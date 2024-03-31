Смольский: мы против нейтрального статуса, хотим показывать, что Беларусь существует

Серебряный призёр Олимпийских игр в Пекине, белорусский биатлонист Антон Смольский высказался о выступлении в нейтральном статусе спортсменов из Беларуси на будущих Играх в Париже.

«У нас пока не было такого опыта, чтобы мы ездили без флага и гимна, в отличие от России. Конечно, мы категорически против нейтрального статуса. Получается, ты едешь на Олимпиаду сам по себе. Может, прозвучит, грубо, но твоя цель — просто удовлетворить свои потребности в победе. Но, что есть, то есть. Конечно, хочется, чтобы были и флаг, и гимн. Хочется показывать другим спортсменам, болельщикам, что есть такая страна — Беларусь, о которой многие, возможно, и не слышали», — приводит слова Гараничева «Российская газета».

Напомним, вчера, 31 марта, в мужском масс-старте на чемпионате России Антон Смольский занял лишь 11 место, уступив лидеру, Кариму Халили, больше минуты.