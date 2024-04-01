Цветков — о выступлении на ЧР-2024: я не питал иллюзий о хороших результатах

Бронзовый призёр Олимпийских игр 2022 года в мужской эстафете, российский биатлонист Максим Цветков поделился мнением об итогах прошедшего Альфа-Банк чемпионата России в Тюмени.

«Провёл заключительную тренировку в Тюмени. Пока крутил велосипед, размышлял о прошедшем ЧР, да и в целом о сезоне. Перед этим ЧР, я не питал иллюзий о хороших результатах. Так как не получилось в этом году сделать какую-то подготовку к ЧР, полностью выбила из колеи болезнь, начиная со Спартакиады всё пошло не по плану. И результат закономерен. Более менее начало спринта, пасьюта, синглмикста. И ужасно тяжело масстарт и эстафета, когда ты думаешь не о результате, а как дойти гонку.

Сезон еще не закончился, буду выступать на Кубке Содружества в Мурманске через две недели. После уже и о сезоне можно будет сказать», — написал спортсмен в социальных сетях.

В общем зачёте Кубка России — 2023/2024 Максим Цветков занял итоговое 48-е место. На ЧР-2024 лучшим результатом биатлониста стало восьмое место в спринтерской гонке.