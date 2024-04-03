Тренер сборной Швеции по биатлону Йоханнес Лукас сообщил, что серебряный призёр Олимпиады-2022 в масс-старте, двукратный чемпион мира шведский биатлонист Мартин Понсилуома перенёс операцию на пахе.

«Это была плановая операция, которая прошла очень хорошо. Теперь Мартин сосредоточится на реабилитации, а затем шаг за шагом будет возвращаться к тренировочному процессу в обычном режиме», — приводит слова Лукаса SVT со ссылкой на Radiosporten.

Напомним, по итогам сезона-2023/2024 Понсилуома занял 10-е место в общем зачёте Кубка мира среди мужчин. В составе сборной Швеции спортсмен стал победителем мужской эстафеты на чемпионате мира в Нове-Место (Чехия). Обладателем «Большого хрустального глобуса» по итогам сезона стал норвежский биатлонист Йоханнес Бё.