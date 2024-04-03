«Мы ожидали большего». В сборной Франции по биатлону подвели итоги сезона-2023/2024

Менеджер сборной Франции по биатлону Стефан Бутье высказался о выступлениях французских биатлонистов в сезоне-2023/2024.

«Очевидно, мы ожидали большего. Начало сезона получилось неудачным, спортсмены начали задавать себе вопросы, потому что выступили ниже своих ожиданий, и это помогло. С конца января наметился хороший прогресс. Мужская команда испытывала трудности. Результаты на Кубке мира — одно, но на внутренних стартах дела обстояли не лучше. Но радует, что у нас много молодых спортсменов, которые неизбежно проявят себя в будущем», — приводит слова Бутье La Dauphine Libere.

Напомним, лучшей среди француженок на Кубке мира по итогам сезона-2023/2024 стала Лу Жанмонно, занявшая второе место в общем зачёте среди женщин. Лучшим французом в общем зачёте Кубка мира среди мужчин оказался Эмильен Жаклен, ставший шестым.