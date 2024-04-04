Президент СБР Майгуров прокомментировал итоги чемпионата России по биатлону

Президент союза биатлонистов России Виктор Майгуров дал комментарий по поводу завершившегося 31 марта в Тюмени чемпионата России по биатлону.

«В Тюмени старты вызвали интерес, тем более, что в каждой гонке присутствовала интрига. Было много зрителей, особенно в выходные дни.

Отмечу Карима Халили, который, стреляя без промаха, выиграл две гонки и продемонстрировал умение собраться на главных гонках сезона. Ведь ранее он победил в масс-старте на Спартакиаде. Именно по результатам основных стартов формируется сборная.

В женском масс-старте красивым получился финиш трёх спортсменок из группы Михаила Шашилова. Представительницы Свердловской области Наталия Шевченко, Ирина Казакевич и Анастасия Шевченко заняли весь пьедестал почёта», — приводит слова Майгурова служба информации Олимпийского комитета России.

Чемпионат России по биатлону в олимпийских дисциплинах прошёл с 23 по 31 марта в Тюмени. В ходе соревнований завершил карьеру 36-летний олимпийский бронзовый призёр Евгений Гараничев, который одержал победу в своей последней гонке в мужской эстафете в составе команды Тюменской области.