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Карим Халили выиграл марафон на 40 км на чемпионате России в Увате

Карим Халили выиграл марафон на 40 км на чемпионате России в Увате
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В Увате на Альфа-Банк чемпионате России по биатлону сезона-2023/2024 состоялся мужской марафон на 40 км. Победу в этой гонке одержал российский биатлонист Карим Халили. Спортсмен, представляющий команду Москвы, допустил три промаха и преодолел дистанцию за 1:57.41,7.

Второе место в этой гонке занял представитель команды ХМАО-Югры Никита Поршнев, допустивший семь промахов и отставший от лидера на 1.01,6. Тройку призёров замкнул биатлонист из Пермского края Иван Колотов.

Биатлон. Чемпионат России — 2024, Уват.
Марафон, 40 км. Мужчины

1. Карим Халили (Москва) — 1:57.41,7 (3 промаха).
2. Никита Поршнев (ХМАО-Югра) — отставание 1.01,6 секунды (7).
3. Иван Колотов (Пермский край) +1.04,6 (5).

Завтра, 5 апреля, на чемпионате России по биатлону состоится женская гонка на 30 км.

Биатлон. Чемпионат России-2024. Уват
Мужчины. Марафон 40 км
04 апреля 2024, четверг. 08:00 МСК
Окончено
1
Саид Каримулла Халили
Москва
1:57:41.7
2
Никита Поршнев
ХМАО-Югра
+1:01.6
3
Иван Колотов
Пермский край
+1:04.6
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Новости. Биатлон
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