Колотов: Поршнев меня мастерски сделал в марафоне

Российский биатлонист Иван Колотов, представляющий команду Пермского края, прокомментировал своё выступление в марафоне на 40 км на Альфа-Банк чемпионате России по биатлону — 2024. Спортсмен занял третье место в этой гонке и рассказал о борьбе с биатлонистом Никитой Поршневым, ставшим вторым.

«Впечатления прекрасные, Никита Поршнев большой молодец. Я почему встал вперёд на финише — я боялся, что нас могут догнать. Понимал, что последний круг, и когда остаётся два километра, борьба идёт не на жизнь, а на смерть. С самим собой в первую очередь. Предполагал, что Никита может хорошо дёрнуться на финиш, знал, что разборка будет в финишном створе. Никита меня сегодня мастерски сделал», — сказал Колотов в эфире «Матч ТВ».

Напомним, победу в марафоне в Увате одержал биатлонист Карим Халили. Завтра, 5 апреля, на чемпионате России по биатлону пройдёт женская гонка на 30 км.