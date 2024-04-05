Анастасия Гореева назвала позорной свою стрельбу в марафоне на чемпионате России

Российская биатлониста Анастасия Гореева, представляющая команду Москвы, прокомментировала своё выступление в марафоне на Альфа-Банк чемпионате России по биатлону — 2024 в Увате. Спортсменка, занявшая третье место в этой гонке, раскритиковала свою стрельбу. Гореева допустила 10 промахов.

«С такой позорной стрельбой — я третья… Наверное, так получилось из‑за того, что мягкий снег, ковры неровные. Благодарна Полине Шевниной, что не стала меня догонять, сил бежать финишный круг уже не было. Третье место — достойный результат, я впервые бежала такую дистанцию», — сказала Гореева в эфире «Матч ТВ».

Напомним, победительницей марафона в Увате стала представительница Тюменской области Виктория Сливко, промахнувшаяся четыре раза. Второе место заняла биатлонистка из Свердловской области Ирина Казакевич (6).