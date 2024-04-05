Тренер Белозёров — о Никите Поршневе: рад, что у него есть желание бегать и соревноваться

Тренер Никиты Поршнева Сергей Белозёров прокомментировал серебряную медаль подопечного в марафоне на 40 км в рамках Альфа-Банк чемпионата России — 2024 в Увате. Специалист подчеркнул, что рад желанию Поршнева показывать результаты.

«У него (Никиты Поршнева. — Прим. «Чемпионата») великолепные аэробные способности и высокая средняя дистанционная скорость. Если он находится в хорошем самочувствии и на нормальном уровне тренированности, то это сказывается в его пользу, будь то 20 или 40 км дистанции. Единственное, что разбитая лыжня не является для него плюсом, но все по такой трассе бегут.

Никита очень хорошо прошёл подготовительный период и выполнил те индивидуальные цели, которые были перед ним поставлены. Это позволило ему неплохо пробежать на летнем чемпионате России и на подводящих стартах. Мы думали, для этого сезона будут неплохие перспективы, но всё пошло не по плану. Сейчас я рад, что он вернулся и у него есть желание бегать и соревноваться», – рассказал Белозёров Metaratings.ru.

Напомним, мужской марафон на ЧР-2024 состоялся 4 апреля. Его победителем стал Карим Халили.