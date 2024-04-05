Шашилов: буду ли я руководить основной женской сборной? Всё зависит от руководства

Тренер сборной России по биатлону Михаил Шашилов рассказал, возглавит ли он основную женскую команду страны в новом сезоне.

«Буду ли я руководить основной женской командой? Всё зависит от руководства. Пока не знаю», — сказал Шашилов «Матч ТВ».

В то же время 64-летний специалист отметил, что не хочет переманивать биатлонисток из других групп в свою.

«Я не сторонник разрывать отношения между тренером и спортсменом. Почему‑то мы должны куда‑то кого‑то отдавать… Ну хотят там, пусть будут там и развиваются. Также не буду никого держать, если он захочет уйти в другую группу. Никому ничего навязывать не будем. Хотите — тренируйтесь», — сказал Шашилов.

Напомним, сегодня, 5 апреля, в Увате завершился Альфа-Банк чемпионат России по биатлону. Победительницей женского марафона на 30 км стала Виктория Сливко.

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