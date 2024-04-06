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Юни Арнеклейв выиграла спринт на чемпионате Норвегии, Ида Льен — четвёртая

Юни Арнеклейв выиграла спринт на чемпионате Норвегии, Ида Льен — четвёртая
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Норвежская биатлонистка Юни Арнеклейв, призёр этапов Кубка мира, выиграла спринт на национальном чемпионате, проходящем в Гейло. Спортсменка допустила по ходу дистанции одну ошибку на огневом рубеже.

Второй к финишу пришла Марен Бреннаре-Гран, которая с чистой стрельбой уступила Арнеклейв 13,6 секунды. Замкнула тройку сильнейших Юли Квельване: она проиграла победительнице гонки 14,4 секунды, не допустив промахов на огневых рубежах.

Отметим, что четвёртой в спринте стала чемпионка мира и Европы Ида Льен, которая проиграла Арнеклейв 21,4 секунды с двумя штрафными кругами.

Лидеры сборной Норвегии на Кубке мира Ингрид Ландмарк Тандреволд и Каролин Оффигстад Кноттен в этой гонке участия не принимали.

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