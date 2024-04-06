Никита Поршнев не примет участия в финале Кубка Содружества — 2023/2024 в Мурманске

Российский биатлонист, призёр чемпионата мира 2019 года в эстафете Никита Поршнев заявил, что не примет участия в финале Кубка Содружества – 2023/2024 в Мурманске.

«В Мурманск не еду, для меня это последний старт в нынешнем сезоне. Теперь буду закатываться, отдыхать, а потом готовиться к следующему сезону. В этом я слишком много болел. Надо тренироваться больше, лучше, качественнее и следить за здоровьем», — сказал Поршнев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Татьяной Постниковой после окончания Югорского марафона, на котором он стал четвёртым.

Отметим, что победу в марафоне одержал Андрей Алипкин из Рязани. Его результат — 1 час 59 минут 33 секунды. Вторым финишировал лыжник из Сургута Рифат Сафиуллин. Тройку сильнейших замкнул Дмитрий Баграшов (Республика Удмуртия).