Харальд Ойгард победил в масс-старте на чемпионате Норвегии, Тарьей Бё стал вторым

Норвежский биатлонист Харальд Ойгард победил в масс-старте на чемпионате Норвегии, проходящем в Гейло. Спортсмен прошёл гонку с одним промахом на стрельбе и на самом финише обошёл трёхкратного олимпийского чемпиона Тарьея Бё, также зашедшего на дистанции на один штрафной круг. Замкнул тройку сильнейших Филип Андерсен: он тоже допустил одну ошибку на огневых рубежах.

Отметим, что шестым в гонке стал олимпийский чемпион Стурла Холм Легрейд (два промаха), а восьмым к финишу пришёл Йохан-Олав Ботн (3).

Олимпийский чемпион Ветле Шоста Кристиансен закончил гонку на 15 месте (2), призёр этапов Кубка мира Йоханнес Дале-Шевдал стал 20-м (5), Эндре Стрёмсхейм финишировал 23-м (5), а Вебьёрн Сёрум стал 30-м (7).

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