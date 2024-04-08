Бронзовый призёр ЧМ канадский биатлонист Кристиан Гоу завершил карьеру в возрасте 31 года

31-летний канадский биатлонист Кристиан Гоу объявил о завершении профессиональной карьеры.

«После окончания сезона я принял решение завершить карьеру. Биатлон был лучшим, что когда-либо случалось со мной. У меня осталась масса воспоминаний и друзей. Я не могу просить о большем. Я никогда не мог представить, куда меня приведёт этот вид спорта. Я мечтал однажды поехать на Олимпийские игры, и Кристиан девятилетней давности был бы поражён тем, чего я достиг. Спасибо всем, кто помог сделать мою карьеру такой приятной и успешной. Моей семье, друзьям, тренерам, товарищам по команде, персоналу, спонсорам, болельщикам, волонтёрам и всем, кто сыграл роль в моём путешествии, я хочу сказать спасибо. Я никогда не смог бы пройти этот путь в одиночку. Печально, что приходится двигаться дальше, но я воодушевлён тем, что уготовила мне жизнь», — написал Гоу на своей странице в соцсетях.

Напомним, Кристиан Гоу является бронзовым призёром чемпионата мира 2016 года в эстафете. В 2018 году канадский спортсмен выступал на Олимпийских играх в Пхёнчхане.