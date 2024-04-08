Светлана Слепцова: как только завершила карьеру, желание побеждать во мне умерло

Олимпийская чемпионка 2010 года по биатлону Светлана Слепцова рассказала, какие чувства испытала после завершения спортивной карьеры.

«Как только я завершила карьеру, сразу вздохнула, ведь столько камней упало с плеч. У меня потом ни на секунду не появлялось это желание побеждать, оно просто умерло во мне. Меня многие спрашивают, почему я не катаюсь на лыжах. А я просто не хочу! Когда я на Югорском марафоне вышла на старт, это был раз седьмой, когда я за год вставала на лыжи. Меня многие спрашивают, как готовилась, а я отвечаю: «К чему (смеётся)?» Я выхожу кататься в своё удовольствие, и не нужно мне никаких медалей. Для чего мне они? Мне говорят: «Выиграешь деньги». Да, классно, но я не хочу, у меня нет жажды победить», — сказала Слепцова в интервью корреспонденту «Чемпионата» Татьяне Постниковой.