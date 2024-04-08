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Светлана Слепцова: судя по тому, как сейчас к нам относятся, на Олимпиаду нас не пустят

Светлана Слепцова: судя по тому, как сейчас к нам относятся, на Олимпиаду нас не пустят
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Олимпийская чемпионка 2010 года по биатлону Светлана Слепцова высказалась об отстранении российских спортсменов от международных соревнований.

«Два сезона провести вне международных соревнований – это не провал, но вернуться будет сложно. Один комментатор у нас всё время говорит: «Приедем, всех обыграем» (смеётся). Это, конечно, не так. Будет очень сложно – не знаю, сколько понадобиться сезонов, чтобы вернуться окончательно. Будут отдельные гонки, когда можно будет заехать в топ-10-15 или даже в шестёрку лучших, но будет непросто.

Сейчас даже с Олимпиадой летней всё сложно – мы даже не знаем, что будет завтра: пустят нас, не пустят никогда, в декабре вернут. Судя по тому, как сейчас к нам относятся, не пустят. И даже Олимпиаду в 2026 году мы пропустим», — сказала Слепцова в интервью корреспонденту «Чемпионата» Татьяне Постниковой.

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