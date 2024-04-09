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Биатлонистка Скоган отказалась от подготовки к сезону-2024/2025 в составе сборной Норвегии

Биатлонистка Скоган отказалась от подготовки к сезону-2024/2025 в составе сборной Норвегии
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25-летняя норвежская биатлонистка Марит Исхол Скоган отказалась от подготовки к сезону-2024/2025 в сборной Норвегии. Спортсменка подчеркнула, что считает план работы в частной команде более эффективным для собственного профессионального прогресса.

«Я открыто заявила, что у меня много сомнений насчёт подготовки в сборной. Я провела день в размышлениях, все об этом знают. Руководство команды поддержало меня. Основная причина отказа заключается в том, что я больше доверяю программе, по которой работаю в частной команде. Это похоже на формулу успеха. Речь идёт не о том, что я не верю в национальную команду, но на данный момент я считаю, что отдельно смогу добиться большего прогресса», — приводит слова Скоган NRK.

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