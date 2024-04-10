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Виттоцци: жест Тандреволд после масс-старта в Канморе тронул, буду хранить его в сердце

Виттоцци: жест Тандреволд после масс-старта в Канморе тронул, буду хранить его в сердце
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Итальянская биатлонистка Лиза Виттоцци высказалась об объятиях с норвежской спортсменкой Ингрид Тандреволд после финиша масс-старта на заключительном этапе Кубка мира по биатлону сезона-2023/2024. По итогам сезона Виттоцци завоевала «Большой хрустальный глобус», а Тандреволд стала третьей в общем зачёте соревнований.

«Это был эмоциональный момент. Я должна отметить, что это был самый красивый жест того дня. С одной стороны, я чувствовала боль Ингрид, ведь я тоже через это проходила, но, несмотря на это, у неё хватило сил дождаться меня, снять лыжи, обнять, а потом поблагодарить за то, что я заставила её расти и стать лучше. Это меня тронуло. Этот жест я всегда буду хранить в своём сердце. Надеюсь, однажды Ингрид тоже будет вознаграждена», — приводит слова Виттоцци Fondo Italia.

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