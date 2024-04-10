Объявлен состав мужской сборной Норвегии для подготовки к сезону-2024/2025

Федерация биатлона Норвегии объявила имена спортсменов, которые вошли в мужскую сборную для подготовки к сезону-2024/2025. Всего в команду включено шесть биатлонистов.

В сборной остались пять лучших спортсменов по итогам прошедшего Кубка мира: обладатель «Большого хрустального глобуса» Йоханнес Бё, вице-лидер Тарьей Бё, а также Йоханнес Дале-Шевдал, Стурла Холм Легрейд и Ветле Шоста Кристиансен. Также состав команды пополнил Эндре Стрёмсхейм, который в прошлом сезоне завоевал личную медаль на Кубке мира.

Из состава национальной команды были исключены Филип Фьельд Андерсен и Сиверт Гутторм Баккен. Вне команды остались и занимавшие призовые места на Кубке мира в сезоне-2023/2024 Йохан-Олав Ботн и Вебьёрн Сёрум.