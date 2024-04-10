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Менеджер мужской сборной Норвегии высказался о составе команды на сезон-2024/2025

Менеджер мужской сборной Норвегии высказался о составе команды на сезон-2024/2025
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Менеджер мужской сборной Норвегии по биатлону Пер-Арне Ботнан высказался о составе команды на сезон-2024/2025. Всего в элиту норвежских биатлонистов вошли шесть спортсменов, из них только один, Эндре Стрёмсхейм, был включён в команду в этом году.

«Сейчас уровень многих наших биатлонистов настолько хорош, что, наверное, конкуренция за места в сборной никогда не была настолько высокой. У нас отличная команда спортсменов, поэтому нельзя испытывать разочарование от непопадания в основную сборную. На данный момент, вероятно, Норвегия обладает двумя лучшими мужскими командами по биатлону в мире», — приводит слова Ботнана VG.

Напомним, в сборную Норвегии также вошли пять лучших биатлонистов страны по итогам Кубка мира в прошлом сезоне: братья Бё, Йоханнес Дале-Шевдал, Стурла Холм Легрейд и Ветле Шоста Кристиансен.

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