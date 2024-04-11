Чемпион мира 2017 года по биатлону Антон Бабиков заявил, что доволен подготовкой к сезону вне национальной команды.

«Успешный ли опыт готовиться к сезону вне национальной команды? Однозначно, успешный. Это не просто эксперимент, абсолютно не новый опыт. И до нас люди тренировались на самоподготовке, и мы так работали. У нас полноценный коллектив, все опытные ребята, и с нами работает тренер, с которым мы работаем не первый год. В целом работать маленьким коллективом гораздо удобнее», – сказал Бабиков в интервью Metaratings.

Напомним, Бабиков не вошёл в состав сборной России для централизованной подготовки к сезону-2023/2024. Антон тренируется вместе с Александром Логиновым и Александром Поварницыным. В сезоне-2022/2023 Бабиков стал лучшим в зачёте масс-стартов Кубка России по биатлону. 31-летний спортсмен, представляющий Республику Башкортостан, набрал 159 очков в этом зачёте.