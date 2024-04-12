Губерниев — о Логинове: то в сборную парня не брали, теперь всех к ногтю прибрать хотят

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев опубликовал письмо, которое было направлено Союзом биатлонистов России (СБР) в адрес департамента физической культуры и спорта и Федерации лыжных гонок и биатлона Тюменской области. В нём сообщается о готовности СБР включить Александра Логинова и Викторию Сливко в состав команды на централизованную подготовку к новому сезону.

«А вот письмо в Тюмень по Логинову! То в сборную парня усиленно не брали, теперь всех к ногтю прибрать хотят… Интересно, однако», — написал Губерниев в своём телеграм-канале.

Фото: из личного архива Дмитрия Губерниева

Ранее стало известно о заявлениях руководства Союза биатлонистов России (СБР), которые были направлены в адрес региональных федераций с целью приглашения спортсменов на сбор национальной команды страны.