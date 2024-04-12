Губерниев: если Шашилов будет старшим по женщинам, куда денут Истомина и Норицына?

Спортивный журналист и комментатор Дмитрий Губерниев выразил возмущение решением Союза биатлонистов России (СБР) о возвращении к формату основной и резервной сборных команд. Таким образом, равнозначных именных групп тренеров в новом сезоне не будет.

«Если Шашилов будет старшим по женщинам, куда денут Истомина и Норицына? Нормальная же конкуренция между группами была! В чём смысл такой централизации, когда мы нигде не выступаем? И такая перегруженная сборная зачем сейчас нужна? Основа и резерв, одни на Кубок мира (нет), другие на IBU (фиг).

В общем, если сейчас спортсмены-биатлонисты промолчат… Боюсь, может быть плохо многим. Ждём развития событий», — написал журналист в своём телеграм-канале.

Сведения о новом составе тренерского штаба стали известны из письма СБР в адрес департамента физической культуры и спорта и Федерации биатлона и лыжных гонок Тюменской области.