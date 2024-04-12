Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Биатлон Новости

Гербулова: 17-й стартовый номер меня не подвёл, я рада бронзовой медали

Гербулова: 17-й стартовый номер меня не подвёл, я рада бронзовой медали
Наталья Гербулова
Аудио-версия:
Комментарии

Российская биатлонистка Наталья Гербулова подвела итоги спринтерской гонки в рамках финального этапа Альфа-Банк Кубка Содружества в Мурманске. Стреляющая лыжница стала бронзовым призёром соревнований.

«Проигрыш не такой уж и большой. Тем более что Аня Сола готова. А я под конец сезона показываю не очень хороший ход, да и вообще (смеётся). Ладно, это всё шутки! 17-е число — счастливое для меня. Сегодня бежала под 17-м стартовым номером. И он меня не подвёл. Я рада третьему месту», — сказала Гербулова в эфире «Матч ТВ».

Альфа-Банк Кубок Содружества по биатлону в Мурманске.
Спринт. Женщины:

1. Анна Сола (Беларусь) — 21.42,7 секунды (1).
2. Ирина Казакевич (Россия) +6,9 секунды отставания (1).
3. Наталья Гербулова (Россия) +13,2 (0).

Биатлон. Альфа-Банк Кубок Содружества-2023/24. Этап 4, Мурманск
Женщины. Спринт 7.5 км
12 апреля 2024, пятница. 11:00 МСК
Окончено
1
Анна Сола
Беларусь
21:42.7
2
Ирина Казакевич
Россия
+6.9
3
Наталья Гербулова
Россия
+13.2

Финальный этап Кубка Содружества проходит в Мурманске с 12 по 14 апреля.

Материалы по теме
Сола — о победе в спринте на Кубке Содружества: я будто обрела второе дыхание
Комментарии
Новости. Биатлон
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android