Гербулова: 17-й стартовый номер меня не подвёл, я рада бронзовой медали

Российская биатлонистка Наталья Гербулова подвела итоги спринтерской гонки в рамках финального этапа Альфа-Банк Кубка Содружества в Мурманске. Стреляющая лыжница стала бронзовым призёром соревнований.
«Проигрыш не такой уж и большой. Тем более что Аня Сола готова. А я под конец сезона показываю не очень хороший ход, да и вообще (смеётся). Ладно, это всё шутки! 17-е число — счастливое для меня. Сегодня бежала под 17-м стартовым номером. И он меня не подвёл. Я рада третьему месту», — сказала Гербулова в эфире «Матч ТВ».
Альфа-Банк Кубок Содружества по биатлону в Мурманске.
Спринт. Женщины:
1. Анна Сола (Беларусь) — 21.42,7 секунды (1).
2. Ирина Казакевич (Россия) +6,9 секунды отставания (1).
3. Наталья Гербулова (Россия) +13,2 (0).
Финальный этап Кубка Содружества проходит в Мурманске с 12 по 14 апреля.
- 12 апреля 2024
-
13:17
-
12:00
-
11:49
-
11:40
-
11:13
-
11:07
-
09:33
-
09:24
-
00:15
- 11 апреля 2024
-
23:56
-
21:00
-
18:45
-
18:37
-
17:41
-
17:25
-
13:52
-
13:32
- 10 апреля 2024
-
22:55
-
21:28
-
21:04
-
20:44
-
16:54
-
11:57
-
10:59
-
10:48
- 9 апреля 2024
-
16:45
-
16:16
-
15:44
-
15:25
-
15:03
-
15:00
-
10:58
- 8 апреля 2024
-
22:14
-
18:25
-
18:05