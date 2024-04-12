Гербулова: 17-й стартовый номер меня не подвёл, я рада бронзовой медали

Российская биатлонистка Наталья Гербулова подвела итоги спринтерской гонки в рамках финального этапа Альфа-Банк Кубка Содружества в Мурманске. Стреляющая лыжница стала бронзовым призёром соревнований.

«Проигрыш не такой уж и большой. Тем более что Аня Сола готова. А я под конец сезона показываю не очень хороший ход, да и вообще (смеётся). Ладно, это всё шутки! 17-е число — счастливое для меня. Сегодня бежала под 17-м стартовым номером. И он меня не подвёл. Я рада третьему месту», — сказала Гербулова в эфире «Матч ТВ».

Альфа-Банк Кубок Содружества по биатлону в Мурманске.

Спринт. Женщины:

1. Анна Сола (Беларусь) — 21.42,7 секунды (1).

2. Ирина Казакевич (Россия) +6,9 секунды отставания (1).

3. Наталья Гербулова (Россия) +13,2 (0).

Финальный этап Кубка Содружества проходит в Мурманске с 12 по 14 апреля.