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Антон Смольский прокомментировал седьмое место в спринте на Кубке Содружества

Антон Смольский прокомментировал седьмое место в спринте на Кубке Содружества
Антон Смольский
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Лидер сборной Беларуси по биатлону Антон Смольский прокомментировал итоги спринтерской гонки в рамках финального этапа Альфа-Банк Кубка Содружества в Мурманске. Спортсмен финишировал на седьмой позиции и проиграл лидеру 30,5 секунды.

«Трасса здесь непростая. До гонок я делал много тренировок и чувствовал себя хорошо. Но сейчас внутренних сил не оставалось. Пришлось собрать, всё, что у меня было. Есть стимул побороться за победу в Кубке Содружества и сохранить как можно больше сил. Перед отъездом сюда из Тюмени я простудился и надеялся, что всё обойдётся. Насчёт завтрашних гонок буду смотреть по своему состоянию, как отреагирует организм», — сказал Смольский в интервью Metaratings.

Альфа-Банк Кубок Содружества по биатлону в Мурманске.
Спринт. Мужчины:

1. Даниил Усов (Россия) — 25.38,6 секунды (1).
2. Александр Поварницын (Россия) +4,2 секунды отставания (1).
3. Эдуард Латыпов (Россия) +5,6 (2).

Биатлон. Альфа-Банк Кубок Содружества-2023/24. Этап 4, Мурманск
Мужчины. Спринт 10 км
12 апреля 2024, пятница. 14:00 МСК
Окончено
1
Даниил Усов
Россия
25:38.6
2
Александр Поварницын
Россия
+6.2
3
Эдуард Латыпов
Россия
+5.6

Финальный этап Кубка Содружества проходит в Мурманске с 12 по 14 апреля.

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