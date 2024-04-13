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Гореева и Бабиков одержали победу в сингл-миксте в финале Кубка Содружества

Гореева и Бабиков одержали победу в сингл-миксте в финале Кубка Содружества
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В Мурманске завершилась одиночная смешанная эстафета в рамках четвёртого, финального этапа Альфа-Банк Кубка Содружества — 2023/2024. Победу в этом старте одержала команда, в составе которой были Анастасия Гореева и Антон Бабиков. Они финишировали первыми с результатом 43.45,2.

Вторыми стали Кирилл Бажин и Тамара Дербушева с отставанием 59,5 секунды. Замкнули тройку лидеров Анастасия Батманова и Василий Томшин, их отставание составило 1.53,8 секунды

Биатлон. Альфа-Банк Кубок Содружества-2023/24. Этап 4, Мурманск
Сингл-микст 1 x 6 + 1 x 7.5 км Эстафета
13 апреля 2024, суббота. 10:45 МСК
Окончено

Биатлон. Кубок Содружества, 4-й этап, Мурманск. Сингл-микст:

1. Анастасия Гореева и Антон Бабиков — 43.45,2.

2. Тамара дербушева и Кирилл Бажин — отставание 59,5 секунды.

3. Анастасия Батманова и Василий Томшин + 1.53,8.

4. Ксения Шнейдер и Олег Домичек + 2.02,3.

Напомним, четвёртый этап Кубка Содружества продлится до 14 апреля. Сегодня, 13 апреля, в Мурманске также пройдёт смешанная эстафета. Она начнётся в 12:30 мск.

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