Бабиков и Гореева прокомментировали победу в сингл-миксте, обменявшись добрыми словами

Российские биатлонисты Анастасия Гореева и Антон Бабиков рассказали, как настраивали себя на старт. Оба спортсмена обменялись добрыми словами в адрес друг друга. Гореева вспомнила, как боялась подойти к Бабикову восемь лет назад для памятного фото.

«Настраивала себя работать жёстко с первого круга, потому что дистанция короткая. Скольжение было мне в плюс сегодня, я выносливый спортсмен, моей задачей было сегодня вымотать стрелков. Наверное, получилось, я сегодня очень хорошо стреляла для себя, вот бы завтра так было.

В 2016 году я очень стеснялась подойти к Антону (Бабикову) сфотографироваться, спустя восемь лет мы с ним в команде выиграли сингл‑микст», — сказала Гореева в эфире «Матч ТВ».

Бабиков заявил, что после прошлого старта ему в пару поставили самую сильную спортсменку.

«Они, наверное, посмотрели на меня вчерашнего и решили дать мне в сингл самую сильную девушку, чтобы я хоть как‑то догрёб до финиша. Не сказал бы, что стрелял очень быстро, на последнем этапе пытался абстрагироваться и бороться с самим собой», — сказал Бабиков в эфире «Матч ТВ».

Отметим, что 12 апреля в спринте на 10 км биатлонист стал 17-м.

Сегодня, 13 апреля, в завершившейся гонке сингл-микста пара Бабикова и Гореевой стала первой с результатом 43.45,2.