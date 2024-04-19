Норвежец Ботн: знаю, что достаточно хорош, чтобы выступать на КМ и быть среди лидеров

Норвежский биатлонист Йохан-Олав Ботн высказался о выступлениях в сезоне-2023/2024 и рассказал о планах на будущее.

«Рассчитываю хорошо провести тренировочный процесс и стать лучше, чем в прошлом сезоне. Минувшей зимой я добился больших успехов, так что, возможно, укрепить позиции — это реалистичная цель. Потом мне придётся поработать над стрельбой, чтобы стать топ-спортсменом. Прошлый сезон придал мне уверенности. Я знаю, что достаточно хорош, чтобы выступать на Кубке мира и быть в числе лидеров», — приводит слова Ботна Langrenn.

Напомним, Ботн впервые поднялся на подиум в гонке на этапе Кубка мира в сезоне-2023/2024. Норвежский биатлонист занял третье место в спринте на этапе соревнований в США. При этом Ботн не попал в состав сборной Норвегии для подготовки к сезону-2024/2025.