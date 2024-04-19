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Ростовцев: конкуренция позволила сформировать костяк сборной России из лучших биатлонистов

Ростовцев: конкуренция позволила сформировать костяк сборной России из лучших биатлонистов
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Вице-президент Союза биатлонистов России (СБР) по развитию профессионального спорта Павел Ростовцев объяснил принцип формирования составов сборной России по биатлону на предстоящий сезон. Ростовцев подчеркнул, что конкуренция в течение двух сезонов позволила сформировать костяк российской национальной команды из лучших биатлонистов.

«Мы считаем, что конкуренция, которая имелась на протяжении двух последних сезонов, сделала своё дело: позволила нам сформировать костяк из 8-10 спортсменов у мужчин и у женщин, которые имеют определённые перспективы на 2026 год. Освободившиеся средства было бы целесообразно перенаправить уже на следующий олимпийский цикл. По сути, мы возвращаемся к старой советской системе с разделением на основную команду, молодёжную и юниорскую», — приводит слова Ростовцева «RT на русском».

Ранее СБР объявил об отказе он формата с несколькими тренерскими группами в составе основной сборной. Позже организации представила составы женской и мужской сборных России на сезон-2024/2025.

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