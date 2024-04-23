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Наталья Гербулова: историю с гостиницей в Уфе сильно раздули

Наталья Гербулова: историю с гостиницей в Уфе сильно раздули
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Российская биатлонистка Наталья Гербулова высказалась о ситуации с условиями проживания в гостинице на этапе Альфа-Банк Кубка Содружества сезона-2023/2024 в Уфе.

Напомним, в декабре прошлого года перед стартом этапа Наталья Гербулова и Екатерина Носкова опубликовали видео, на которых запечатлели условия проживания в гостинице в Уфе. Спортсменки продемонстрировали неубранные после ремонта номера и неисправности в ванной.

«Это так сильно раздули. Я ничего такого не сказала. Мы просто выложили условия, в которые заселились, никого не оскорбили, не сказали ничего плохого в сторону руководства. Уфа – это очень крутое место, где я жила много лет и понимаю, что руководители стараются, делают ремонт. Это одна из самых крутых баз, когда ты выходишь из гостиницы, надеваешь лыжи и идёшь тренироваться. Всё это для нас делается, но что делать, если проводят международный старт, мы приезжаем и видим неубранные номера. Нам на ресепшене дали тряпку, мы пошли и помыли, показали, что тут ничего такого», — приводит слова Гербуловой Metaratings.

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