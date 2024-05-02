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Юрлова-Перхт рассказала, рискнёт ли тренировать своих детей

Юрлова-Перхт рассказала, рискнёт ли тренировать своих детей
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Биатлонистка из России Екатерина Юрлова-Перхт ответила на вопрос, будет ли тренировать своих детей, и заявила, что именно из-за невозможности разделять роли родителя и тренера перешла тренироваться к Анатолию Хованцеву.

«Только если они сами этого захотят. Невозможно разделить тренера и маму или папу, как бы этого ни хотелось. Именно этим, кстати, было вызвано решение отправиться тренироваться в Финляндию к Хованцеву», — приводит слова биатлонистки «РИА Новости Спорт».

Напомним, саму Юрлову-Перхт долгое время тренировал отец Виктор Юрлов, но позже биатлонистка переехала в Финляндию и начала тренироваться у Хованцева. Там же Екатерина вышла замуж за Йозефа Перхта.

После завершающей Кубок Содружества гонки в Мурманске Юрлова-Перхт решила уйти из большого спорта. Она уже возвращалась к большим стартам после рождения второго ребёнка. Сейчас биатлонистке 39 лет.

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