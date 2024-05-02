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Шашилов: на Кубке мира высморкаться некогда, а в России мы можем утереть сопельки

Шашилов: на Кубке мира высморкаться некогда, а в России мы можем утереть сопельки
Михаил Шашилов
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Старший тренер женской сборной России по биатлону Михаил Шашилов подчеркнул, что лучшим российским биатлонисткам далеко до показателей лидеров мирового биатлона. Специалист отметил иной уровень конкуренции на Кубке мира.

«Наши сильнейшие спортсменки понимают, что то, что они показывают на соревнованиях в России, недостаточно на Кубке мира. Надо добавлять в тактике проведения гонки, в стратегии. На Кубке мира все бьются за каждое место и за каждое очко. Там высморкаться некогда. Здесь мы можем себе позволить высморкаться и утереть сопельки, а там немножко другая атмосфера. Этому мы посвятим подготовительный период. Надо добавлять», — сказал Шашилов в интервью Metaratings.

Наталья Шевченко в сезоне-2023/2024 готовилась под руководством Михаила Шашилова и стала победительницей общего зачёта Кубка России.

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