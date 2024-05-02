Шашилов: быть визажистом у Дюжевой получается лучше, чем заниматься биатлоном

Старший тренер женской сборной России по биатлону Михаил Шашилов рассказал о том, как относится к увлечению подопечной Киры Дюжевой. Он считает, что биатлонистка должна уделять больше внимания спорту.

«Это безусловно перспективный человек, но если она в этом году не перестроится и не обратит весь свой взгляд на спорт, то дальше ей будет проблематично оставаться в команде. На сегодня она самая быстрая юниорка и на дистанции не уступает сильным спортсменкам, включая Анастасию Батманову и Анастасию Зырянову. Непростая она. Надо уделить ей внимание, дать возможность поработать и попробовать затянуть. На данном этапе я бы не хотел её упускать и дал бы ей шанс.

Как отношусь к её экспериментам в роли визажиста команды? Это у неё получается лучше, чем биатлон. В этом есть небольшая проблема, будем разговаривать. Не так много у нас таких спортсменов, функционально развитых и готовых показывать результаты в биатлоне. Мы с вами как-то рассуждали, что только единицы прошли путь от детских Олимпийских игр до Кубка мира», — сказал Шашилов в интервью Metaratings.

По итогам сезона-2023/2024 Кира Дюжева заняла 28-е место в общем зачёте Кубка России.