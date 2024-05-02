Шашилов рассказал о трудностях, которые биатлонисты испытают в начале нового сезона

Старший тренер женской сборной России по биатлону Михаил Шашилов дал оценку календарю на предстоящий сезон. Специалист считает, что сдвоенные соревнования в Красноярске на старте сезона-2024/2025 оставят след на подготовке к зимним этапам.

«Что принято, то принято, будем подстраиваться. Тяжело будет два старта подряд провести в Красноярске. Думаю, это отложит определённый отпечаток на подготовку, потому что две недели будем просто соревноваться. Другого варианта у нас, к сожалению, нет. Так же как и в Сочи, там будет жарко. Можно было бы попробовать вечерние гонки и развести соревнования, но сделали как сделали. Так что поедем в Красноярск и вас приглашаем», — сказал тренер в интервью Metaratings.

Напомним, в сентябре 2024 года Красноярск примет первый этап Кубка Содружества и летний чемпионат страны по биатлону.