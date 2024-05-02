Австрия, Норвегия и Финляндия претендуют на проведение ЧМ по биатлону в 2028 и 2029 годах

Холменколлен (Норвегия), Контиолахти (Финляндия) и Хохфильцен (Австрия) подали заявки на проведение чемпионатов мира по биатлону в 2028 и 2029 годах. Об этом сообщила пресс-служба Международного союза биатлонистов (IBU). Окончательное решение о том, где пройдут мировые биатлонные первенства, будет принято Конгрессом IBU, который пройдёт с 26 по 29 сентября 2024 года в столице Сербии Белграде.

«Все три кандидата на проведение чемпионата мира по биатлону имеют сильные давние традиции организации успешных биатлонных соревнований. Хохфильцен регулярно проводит и в последний раз принимал чемпионат мира в 2017 году. Контиолахти также является одним из основных мест проведения этапов Кубка мира, открывая сезон дважды за последние четыре года. Последний раз это место принимало чемпионат мира в 2015 году. Историческая лыжная арена в Осло в последний раз принимала ЧМ в 2016 году», — сообщает пресс-служба IBU.

Отметим, что следующий чемпионат мира по биатлону пройдёт в швейцарском Ленцерхайде с 12 по 23 февраля.