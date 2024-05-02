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Биатлонистка Юрлова-Перхт объяснила, почему вышла замуж за иностранца

Биатлонистка Юрлова-Перхт объяснила, почему вышла замуж за иностранца
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Российская биатлонистка Екатерина Юрлова-Перхт рассказала, что их роман с Йозефом Перхтом из Австрии развивался стремительно, пара познакомилась уже во взрослом возрасте.

«У нас все произошло очень быстро, и весь роман уложился в межсезонье. Мой избранник практически сразу же сделал решительный и верный шаг — позвал меня замуж. Мы обошлись без конфетно-букетного периода. К моменту знакомства были уже взрослыми людьми и знали, чего хотим в жизни», — приводит слова Юрловой-Перхт «РИА Новости Спорт».

Напомним, биатлонистка завершила карьеру после четвёртого заключительного этапа Кубка Содружества в Мурманске. 39-летняя Юрлова-Перхт уже возвращалась в большой спорт после рождения второго ребёнка. Решение, о том, чтобы завершить карьеру она уже долго обдумывала.

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