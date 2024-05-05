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«С добрым утром». Казакевич поделилась фотографиями с отдыха в Тайланде

Серебряный призёр Олимпийских игр 2022 года в женской эстафете российская биатлонистка Ирина Казакевич поделилась в социальных сетях фотографиями с отдыха в Тайланде.

В собственном телеграм-канале спортсменка опубликовала фотографию, на которой запечатлена с чашкой кофе у берега моря. «С добрым утром», — написала Казакевич.

Ирина Казакевич Фото: из личного архива Ирины Казакевич

В Тайланде спортсменка отдыхает с подругой, двукратным бронзовым призёром Универсиады-2019 по биатлону Тамарой Дербушевой.

Ирина Казакевич и Тамара Дербушева Фото: из личного архива Ирины Казакевич

Ирина Казакевич и Тамара Дербушева Фото: из личного архива Ирины Казакевич

Ранее российская биатлонистка Ирина Казакевич победила в общем зачёте Альфа-Банк Кубка Содружества в сезоне-2023/2024. За 11 гонок турнира спортсменка набрала 1140 очков и на 21 очко превзошла ближайшую преследовательницу — Тамару Дербушеву. Казакевич заняла 11-е место в общем зачёте Кубка России-2023/2024.