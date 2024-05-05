Себастиан Самуэльссон пропускает первый сбор команды Швеции в связи с рождением ребёнка

Биатлонная сборная Швеции приступила к летним подготовительным сборам. Первый этап межсезонной подготовки у национальной сборной скандинавской страны проходит на Мальорке (Испания). Сбор в связи с рождением ребёнка в семье пропускает Себастиан Самуэльссон. Из-за проблем со здоровьем к команде не смогли присоединиться и Линн Персон вместе с Мартином Понсилуомой.

«У нас идеальные условия для начала нашего тренировочного сезона. Дома (в Эстерсунде. — Прим. «Чемпионата») в лесу ещё есть снег. Суровая погода, мягко говоря, сказывается на мотивации и выступлениях спортсменов в это время года», — приводит слова главного тренера сборной Швеции Йоханнеса Лукаса Nordic Magazine.

По итогам сезона-2023/2024 Кубка мира мужская сборная Швеции заняла четвёртое место в зачёте Кубка наций, а женская команда в аналогичном рейтинге расположилась на третьей позиции.