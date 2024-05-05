Фото: Лариса Куклина совершает поход на Эльбрус

Российская биатлонистка, чемпионка мира среди юниоров Лариса Куклина опубликовала в соцсетях фото своего восхождения до высоты 4000 м горы Эльбрус.

«Ходить одной в такую погоду, конечно, немножко страшновато. Снегопад валит, видимость очень-очень плохая, плюс следы очень быстро заметает. Но я вроде в яркой одежде иду, так что ничего. Нравится мне одной, можно подумать о своём. Иду где-то над облаками. Остановилась пока что только один раз, когда раздевалась. Нелёгкое это дело, я уже забыла, что это такое – так ходить. Тихо, спокойно. Красота!» – сказала Куклина в посте своего аккаунта в соцсетях.

Фото: Из личного архива Ларисы Куклиной

«Я всегда знаю, куда направить свою любовь и энергию… Обожаю горы», – написала комментарий к посту биатлонистка.

В общем зачёте Альфа-Банк Кубка России — 2023/2024 Лариса Куклина заняла 13-е место. В командной гонке чемпионата России этого сезона спортсменка в составе сборной Ямало-Ненецкого округа стала бронзовым призёром.