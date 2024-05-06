«С одной стороны, это круто». Черезов – об уходе биатлонистов из Удмуртии в другие регионы

Двукратный призёр Олимпиад и трёхкратный чемпион мира в эстафетах российский биатлонист Иван Черезов высказался об уходе удмуртских спортсменов из региона, в частности, Александра Поварницына.

«Мы видим, что ребята из Удмуртии есть и в Ямале, и в Пермском крае. Реагировать на это можно по-разному. С одной стороны, это круто, значит есть прекрасные тренеры, прекрасная школа, которая воспитывает отличных спортсменов. С другой, понятно, что в некоторых моментах мы уступаем в спорте высших достижений. Но хотелось бы подчеркнуть, наша школа биатлона правильно воспитывает спортсменов, раз такое количество ребят из Удмуртии выступает в других командах. Об этом говорят и сборные регионов. Им приятно работать со спортсменами из Удмуртии, потому что они исполнительны и неукоснительно выполняют планы. Так что сказать однозначно, хорошо это или плохо, что ребята ушли, нельзя», — сказал Черезов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Татьяной Постниковой.