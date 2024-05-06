«Да, некомфортно, но организм ко многому привыкает». Черезов – о гонках в сильные морозы

Двукратный призёр Олимпиад и трёхкратный чемпион мира в эстафетах российский биатлонист Иван Черезов рассказал, как относится к проведению гонок в сильные морозы.

«По регламенту не рекомендуется бегать ниже 20 градусов мороза. Это связано с техническими условиями эксплуатации оружия. Полностью согласен с тем, что не очень приятно бегать в –18 или в –20 градусов, но раз такие нормы есть, нужно выступать.

Спортсменам нужно защищать себя: одеваться теплее, использовать маски, мази для носа и так далее. Да, бегать в морозы некомфортно, но организм со временем привыкает ко многим вещам. Мне лично было непросто соревноваться в холод. Когда много лет бегаешь на международных стартах, где более мягкая погода, то в холод чувствуешь себя некомфортно», — сказал Черезов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Татьяной Постниковой.